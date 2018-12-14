Вновь саратовский министр: чиновница подозревается в превышении полномочий

Саратов, , 19:49 — REGNUM В Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства») в отношении экс-главы Балашовского раойна. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По данным следствия, в 2015 года пребывая в должности главы района подозреваемая назначила главе администрации Балашовского района денежное поощрение — 80 тыс. рублей, превысив его максимальный допустимый размер.

Причем подозреваемая является фигурантом ранее возбужденного уголовного дела. В 2016 году, также на посту главы района, она выписала главе администрации района премию в 350 тыс. рублей, не предусмотренную законодательством.

Действия экс-главы района принесли ущерб дефицитному бюджету муниципалитета.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что фамилию бывшей главы района СУ СКР не раскрывает, однако из открытых источников известно, что в 2015—2016 годах Балашовский район возглавляла Елена Щербакова, которая в настоящее время является министром внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, саратовские министры неоднократно «прославляли» регион. Только в этом году из-за скандальных историй отправились в отставку двое членов областного правительства.

Так, в мае 2018 года сотрудники ГИБДД обнаружили спящим на заднем сиденье автомобиля министра финансов Александра Выскребенцева. Поскольку глава минфина являлся пассажиром, медицинское освидетельствование он не проходил, было или нет у него алкогольное опьянение в тот момент, можно лишь догадываться. А вот у водителя — симпатичной блондинки в расстегнутом боди — с полицией вышли проблемы. У нее не было при себе водительского удостоверения, а проходить освидетельствование она отказалась. Пикантности ситуации добавило то, что 34-летняя дама работала чиновницей в администрации Октябрьского района Саратова, но в момент происшествия находилась в отпуске по уходу за внучкой — ребенком своей 15-летней дочери. Запись общения парочки с сотрудниками правоохранительных органов попала на видео. Министра спустя несколько дней уволили.

В октябре в отставку отправили министра труда, занятости и миграции Саратовской области. Наталью Соколову уволили после спора с депутатом Саратовской областной думы Николаем Бондаренко (КПРФ) о сумме, предусмотренной в прожиточном минимуме на продукты питания, — 3,5 тыс. рублей. Чиновники поспорили о том, может ли человек питаться на эти деньги в течение месяца. Коммунист предложил провести эксперимент и самим попробовать ограничиться указанной суммой. Чиновница ответила, что не сможет принять в нем участие из-за статуса министра. Однако пообещала составить специальное меню, по которому депутат сможет тратить на еду в месяц не более этой суммы. Разговор оказался записан на видео и разошелся в СМИ, а также на цитаты для мемов и фотожаб. Министр труда утверждала, что «макарошки всегда стоят одинаково», меню будет «сбалансированным и диетическим». После резонанса губернатор Валерий Радаев принял решение отправить Соколову в отставку с формулировкой «за пренебрежительное отношение к темам, столь чувствительным для населения».

Примечательно, что прожиточный минимум, сумма которого и стала предметом разразившегося скандала, позднее был принят облдумой большинством голосов.

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