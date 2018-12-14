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В Киеве боевики вломились в Институт сердца

Происшествия

Неонацистам не понравилось желание руководителя обезопасить учреждение от их выходок

В Киеве боевики вломились в Институт сердца
Иллюстрация: Heart.kiev.ua
Институт сердца. Киев

Киев, 14 декабря 2018, 20:17 — REGNUM  Четверо боевиков неонацистской организации «С-14"* вломились в киевский Институт сердца, заявил директор института Борис Тодуров 14 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сейчас в Институте сердца задержаны четверо гражданских активистов организации С14*. Они пришли посмотреть, как Тодуров проводит тренинги для медиков по противодействию активистам, как в ситуации с Крысиным, когда год назад они его у себя незаконно прятали», — сказано в сообщении радикалов, опубликованном на странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в марте 2018 года в Институте сердца разгорелся скандал вокруг Юрия Крысина — фигуранта в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Крысина госпитализировали с болями в сердце, но были вынуждены положить в детское отделение, поскольку во взрослом не было свободных палат.

Позже в институт ворвались «активисты», которые облили Юрия Крысина зелёнкой.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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