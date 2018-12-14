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Из-за непогоды на Украине задерживаются авиарейсы

Происшествия

На территории страны объявлено штормовое предупреждение

Киев, 14 декабря 2018, 19:51 — REGNUM  Сильные снегопады на Украине стали причиной задержки многих авиарейсов, сообщило 14 декабря издание «Апостроф».

По данным журналистов, задержки рейсов возникли в аэропортах Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Некоторые рейсы в харьковском аэропорту были задержаны на 2,5−3,5 часа, в киевском «Борисполе» и «Жулянах» самолёты также прибывают и убывают не вовремя.

Напомним, по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. В некоторых областях страны ограничено передвижение грузового транспорта.

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