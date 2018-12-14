На Ставрополье депутат на внедорожнике насмерть сбил ребенка

Нефтекумск, Ставропольский край, , 18:56 — REGNUM Депутат думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края подозревается в гибели восьмилетнего мальчика, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю 14 декабря. По данным следствия, мальчик погиб под колесами автомобиля, которым управлял депутат.

Уголовное дело в отношении депутата возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения». Трагедия произошла вечером 13 декабря в селе Ачикулаке Нефтекумского района. По версии следствия, депутат, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150, сбил восьмилетнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, от которых через непродолжительное время скончался. По данным местных СМИ, ранее депутат уже попадался на превышении скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии депутат Госсобрания 7 сентября 2017 года сбил троих пешеходов, один человек погиб. По данным следствия, в момент аварии депутат находился за рулем в нетрезвом виде. В августе этого года дело передали в суд.