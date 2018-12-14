Вице-премьер Чувашии Аврелькин арестован на два месяца

Чебоксары, , 18:42 — REGNUM Ленинский районный суд Чебоксар избрал меру пресечения в отношении задержанного вице-премьера — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимира Аврелькина. Он арестован на два месяца.

Он останется в СИЗО до 13 февраля 2019 года, сообщают СМИ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, информация о задержании Аврелькина в порядке ст. 91 УПК РФ появилась 12 декабря. Задержание проводило региональное управление ФСБ.

В отношении вице-премьера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия»).

Аврелькин подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета.

Причем в минэкономразвития республики ранее опровергали информацию о задержании главы ведомства.

«Работа в министерстве проходит в штатном режиме. Сегодня Владимир Аврелькин принимает участие в заседании кабинета министров Чувашской Республики и проводит ряд других совещаний», — заверяли в министерстве 12 декабря.

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