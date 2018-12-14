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Рейсы отменяют: смог парализовал работу аэропорта «Кольцово»

Происшествия

Многие рейсы задержаны на несколько часов, в том числе и с утра. Часть рейсов и вовсе отменена

Рейсы отменяют: смог парализовал работу аэропорта «Кольцово»
Иллюстрация: Old.svx.aero
Онлайн-табло аэропорта Кольцово

Екатеринбург, 14 декабря 2018, 18:18 — REGNUM  В Екатеринбурге сильный туман фактически парализовал работу аэропорта «Кольцово». С утра самолёты не могли ни вылететь из Екатеринбурга, ни приземлиться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из данных онлайн-табло, самый ранний рейс, вылет которого задержан из-за тумана, — на 8:15 по местному времени, в Нижневартовск. Вылет переносился в течение всего дня. Теперь указано предполагаемое время 20:15. Но и оно, скорее всего, поменяется.

Также задержаны рейсы до Самары, Москвы, Уфы и других городов.

Неважно обстоят дела и с прибытием самолётов. Из Харбина лайнер должен был прилететь в 10:40, но, судя по онлайн-табло, к 20:00 так и не прилетел. Серьёзно задержано и прибытие самолётов из Петербурга, Благовещенска и других городов.

Часть самолётов приземлилась в аэропортах Тюмени, Челябинска и Перми. А вылет пришлось отменить даже для тех лайнеров, в которых уже была закончена посадка. В итоге пассажиры с детьми несколько часов провели в салоне.

Некоторые рейсы отменены.

Синоптики отмечают, что одной из причин смога стало отсутствие ветра на протяжении нескольких дней. В воздухе скопились вредные примеси. Безветренная погода продержится ещё несколько дней. Как долго будут проблемы у пассажиров самолётов, пока неизвестно. Возможно, сильный туман продержится до утра 15 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёты не взлетели: Екатеринбург и окрестности окутал сильный туман

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Авиапроисшествия
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