На КАД Петербурга столкнулись 12 автомобилей, движение перекрыто

Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Одиннадцать легковых автомобилей и один грузовик столкнулись на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. Движение по участку внутреннего кольца в районе ДТП перекрыто.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», обслуживающего КАД, массовая авария произошла на 4-м километре внутреннего кольца КАД, между Приморским шоссе и ЗСД, около 16:45 мск.

«Движение по внутреннему кольцу полностью перекрыто. На участке КАД образовался дорожный затор протяженностью около трех километров», — пояснили в дорожном учреждении.

Там отметили, что на место ДТП прибыли сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу. При этом проезжая часть в районе аварии сухая, претензий к дорожникам нет.

«Левый ряд, средний ряд, правый ряд, фура смяла несколько машин. Полностью перекрыта дорога», — сообщают пользователи карт «Яндекса».

По данным очевидцев, которыми они делятся в соцсети, к месту аварии с трудом пробиваются автомобили скорой помощи. При этом на снимках с места ДТП видно, что в аварии участвовали по меньшей мере два грузовых автомобиля.