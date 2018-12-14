В Пскове задержали мошенников, наживавшихся на пенсионных счетах инвалидов

Псков, , 16:32 — REGNUM В Псковской области возбуждены уголовные дела в отношении группы мошенников, которые подозреваются в снятии денег с пенсионных счетов инвалидов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета РФ, в совершении преступлений по ч.3 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ причастны молодые люди в возрасте 22 и 23 лет, а также их 36-летняя соучастница, ранее работавшая в службе судебных приставов.

По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемые по заведомо подложному исполнительному листу, якобы выданному мировым судьей, перевели со счета пожилого инвалида 1,6 млн рублей, а в июле 2018 года по сфабрикованному аналогичным образом исполнительному производству — 950 тыс. рублей со счета сироты-инвалида, где были накоплены поступившие за все годы пенсионные начисления.

Деньги они обналичили через счета третьих лиц, специально открытые для этих целей, после чего распорядились ими по своему усмотрению.

В рамках уголовного дела одновременно были проведены восемь обысков. В отношении двух подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий соучастник от органов следствия скрылся, в связи с чем объявлен в розыск.