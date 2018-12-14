Протоиерей Бахов: митрополита УПЦ МП насильно везут в Киев

Киев, , 15:54 — REGNUM Митрополита Могилёв-Подольского и Шаргородского Агапита насильно везут в Киев. Об этом написал 14 декабря глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) принудительно доставят митрополита в Киев из Черниговской области, где он был в гостях. Бахов отметил, что принудительное перемещение митрополита Агапита необходимо для того, чтобы он «с охраной» присутствовал на «объединительном соборе» украинских раскольников.

Напомним, «объединительный собор» на Украине пройдет 15 декабря. УПЦ МП отказалась участвовать в соборе, который формально должен проходить при участии представителей всех церквей на Украине.