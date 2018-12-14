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Венецианские власти оценили ущерб от урагана в 1,76 млрд евро

Происшествия

Основной ущерб был нанесен сельскому хозяйству

Венецианские власти оценили ущерб от урагана в 1,76 млрд евро
Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Венеция, Италия, 14 декабря 2018, 15:43 — REGNUM  Общий ущерб от урагана, который обрушился на Италию в конце октября — начале ноября 2018 года, для региона Венето составил 1,76 млрд евро, заявил в пятницу, 14 декабря, губернатор региона Лука Дзайа, передает информагентство Ansa.

Основной ущерб был нанесен отрасли сельского хозяйства. По словам губернатора, региональные власти будут просить содействия правительства страны в запрашивании средств из общих фондов ЕС по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма в конце октября — начале ноября 2018 года в Италии погибли 30 и пострадали несколько десятков человек. Был нанесён заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, предварительно общий ущерб оценивался в 3 млрд евро.

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