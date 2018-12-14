По делу экс-замминистра образования в Чувашии суд вынес новое решение

Чебоксары, , 15:43 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра образования и молодежной политики республики, которую ранее суд первой инстанции оправдал, а затем решение было отменено Верховным судом региона. Сегодня, 14 декабря, Ленинский районный суд Чебоксар вынес обвинительный вердикт и назначил наказание в виде условного срока, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом, помимо бывшего замминистра образования, предстала директора бюджетного учреждения «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий».

«Установлено, что указанные должностные лица в 2015 году организовали и провели аукцион по закупке блокираторов сотовой связи («глушилок») для проведения Единого государственного экзамена, использование которых было запрещено действующим законодательством», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, бывший замминистра, используя свои полномочия, «путем уговоров и дачи указаний подстрекала» «к организации незаконной закупки оборудования». Ущерб, причинённый бюджету, оценен в 8,7 млн рублей.

Действия экс-заместителя министра квалифицированы судом по ч.4 ст.33 — ч.1 ст.285 УК РФ («Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями»), а её соучастника по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«С учётом данных о личности подсудимых, положительных характеристик, наличия правительственных наград и благодарностей, суд определил наказание каждому участнику преступления в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. По требованию прокуратуры с осужденных в солидарном порядке в пользу Чувашского республиканского центра новых образовательных технологий в счет возмещения причиненного ущерба взыскано 8 746 500 рублей», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2018 года суд первой инстанции оправдал фигурантов уголовного дела. Прокуратура подала апелляцию. 14 августа Верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение в ином составе судей.

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