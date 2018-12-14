На Украине похитили базы данных более 100 государственных учреждений

Львов, Украина, , 15:45 — REGNUM Предприниматели во Львовской области украли базы данных более ста государственных учреждений Украины, сообщает 14 декабря пресс-служба службы безопасности Украины (СБУ) на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, предприниматели законным путем обновляли программное обеспечение на государственных и военных компьютерах. Однако выяснилось, что во время работ предприниматели копировали информацию с компьютеров военных и государственных учреждений, предприятий и организаций. Причем доступ к компьютерам подозреваемые получали удаленно.

Напомним, ранее СБУ заявляла, что на государственные органы Украины была осуществлена хакерская атака при помощи вируса «Industroyer». Также в СБУ считают, что к атаке причастны «российские спецслужбы».