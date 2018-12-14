Пермское «Яблоко» инициировало отзыв своего единственного депутата гордумы

Пермь, , 15:35 — REGNUM На официальной странице Пермского отделения партии «Яблоко» в соцсети опубликовано обращение делегатов XXV региональной конференции, где речь о действиях лидера партии Эмилии Слабуновой и депутате гордумы Перми Надежде Агишевой. Партийные соратники Агишевой не довольны действиями председателя партии Эмилии Слабуновой, под нажимом которой, как указано в документе, отделение приняло решение о выдвижении на выборах в 2016 году так называемого «списка Агишевой».

В обращении говорится о том, что 19 июля 2016 года решение краевой конференции о выдвижении группы во главе с Агишевой было ошибкой, и сейчас члены отделения не желают ее тиражировать. Поэтому они предложили руководству рассмотреть возможность отзыва депутата пермской думы от «Яблока» Надежды Агишевой.

«Смеем утверждать, что репутация, манеры, поведение и поступки Н. В. Агишевой ни в коей мере не соответствуют ни критериям членства в партии, ни званию депутата по партспискам», — говорится в обращении.

Получить оперативно комментарий у самой Надежды Агишевой корреспонденту ИА REGNUM не удалось. По данным издания «Коммерсантъ», депутат гордумы заявила, что отзыв не предусмотрен действующим законодательством, а «стиль обращения не соответствует партийному духу «Яблока».

Стоит отметить, что внутрипартийный конфликт получил затяжной характер. Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года скандал возник вокруг членства Агишевой в партии «Яблоко». Региональное отделение тогда отказало в партбилете единственному депутату, представляющему интересы партии в гордуме Перми, коей является Надежда Агишева.

Добавим, по итогам выборов 18 сентября 2016 года партия «Яблоко» набрала чуть более 7% голосов электората, что обеспечило партию одним депутатским мандатом. Он достался Надежде Агишевой, возглавлявший партсписок. Является членом думского комитета по социальной политике и членом городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.