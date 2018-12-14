Убийство 12 женщин стало причиной демонстрации против жестокости в Танзании

Гейта, Танзания, , 15:17 — REGNUM Жестокость по отношению к женщинам в округе Гейта, Танзания, — все ещё серьезная проблема. Массовое убийство 12 женщин, которые позже были расчленены, — не единственный случай жестокости в Гейте за 2017/2018 год, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Помимо этого зверского убийства 12 женщин за 2017/2018 год в округе Гейта были убиты двое детей, а 160 девочкам запретили посещать школу из-за беременности.

Причинами названо господство предрассудков и браки в раннем возрасте.

Правительство округа Гейта совместно с международными организациями устроили 16 дней борьбы с жестокостью в округе.

Демонстрации по противодействию жестокости будут проходить ежегодно с 25 ноября по 10 декабря, начиная с этого года. Главным лозунгом 2018 года стал: «обеспечение твоей безопасности — это моя ответственность».