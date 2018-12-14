Пятница, 14 Декабря 2018 года
16:52:10 МСК

Убийство 12 женщин стало причиной демонстрации против жестокости в Танзании

Происшествия

В округе Гейта все чаще происходят случаи жестокости по отношению к женщинам, 12 женщин зверски убиты, 160 вынуждены бросить школу

Убийство 12 женщин стало причиной демонстрации против жестокости в Танзании
Matthias Ripp
Танзания

Гейта, Танзания, 14 декабря 2018, 15:17 — REGNUM  Жестокость по отношению к женщинам в округе Гейта, Танзания, — все ещё серьезная проблема. Массовое убийство 12 женщин, которые позже были расчленены, — не единственный случай жестокости в Гейте за 2017/2018 год, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Помимо этого зверского убийства 12 женщин за 2017/2018 год в округе Гейта были убиты двое детей, а 160 девочкам запретили посещать школу из-за беременности.

Причинами названо господство предрассудков и браки в раннем возрасте.

Правительство округа Гейта совместно с международными организациями устроили 16 дней борьбы с жестокостью в округе.

Демонстрации по противодействию жестокости будут проходить ежегодно с 25 ноября по 10 декабря, начиная с этого года. Главным лозунгом 2018 года стал: «обеспечение твоей безопасности — это моя ответственность».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить