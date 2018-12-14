В Ярославле газовщик-халтурщик чуть не погубил женщину и ее дочь

Ярославль, , 14:17 — REGNUM В Ярославле будут судить 42-летнего мужчину, который за деньги «отремонтировал» газовую колонку в чужой квартире, после чего ее хозяева лишь чудом избежали гибели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Ярославец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Мужчина разместил в сети Интернет объявление о том, что он предоставляет услуги по ремонту газовых колонок. Но при этом, как отмечают в СУ СКР, он не являлся квалифицированным сотрудником специализированной организации и не прошел обучение и аттестацию по специальности «слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования».

В ноябре 2017 года он за 1000 рублей провел работы по установке водонагревателя в квартире одного из домов по Ленинградскому проспекту города Ярославля. При установке оборудования «мастер» закрепил гофрированный газоход к выходному патрубку газовой колонки. В процессе произошло смятие гофрированного газохода, присоединение оказалось негерметично.

«Установив оборудование и проигнорировав негерметичность присоединения, не сообщив об этом хозяевам оборудования, обвиняемый допустил проживающих в квартире к дальнейшей эксплуатации газовой колонки, тем самым поставил под реальную угрозу безопасность жизни и здоровья потерпевших», — сообщают в СУ СКР по Ярославской области.

Такая «услуга» едва не привела к трагедии. Спустя некоторое время, в декабре 2017 года, продукты горения бытового газа попали в помещение квартиры. Женщина и ее 15-летняя дочь едва не погибли от удушья. К счастью, они были своевременно госпитализированы и спасены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Газовщику-халтурщику грозит штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.