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В Кении убит комедийный актёр

Происшествия

Трагедия произошла 12 декабря в округе реки Ати в Кении

Момбаса, Кения, 14 декабря 2018, 14:17 — REGNUM  Девушку кенийского комедийного актёра Джамала Насора подозревают в убийстве своего возлюбленного. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Трагедия произошла 12 декабря в округе реки Ати в Кении. По предварительным данным, преступление было совершено после ссоры возлюбленных.

Отмечается, что серьезно раненого Джамала обнаружили прохожие и отвезли в больницу Шалом в городе Мачакос. Полиция уже задержала подозреваемую в убийстве девушку.

Отмечается, что Джамала Насора похоронили в Момбасе.

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Бытовые убийства
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