В Кении убит комедийный актёр

Момбаса, Кения, 14 декабря 2018, 14:17 — REGNUM Девушку кенийского комедийного актёра Джамала Насора подозревают в убийстве своего возлюбленного. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.
Трагедия произошла 12 декабря в округе реки Ати в Кении. По предварительным данным, преступление было совершено после ссоры возлюбленных.
Отмечается, что серьезно раненого Джамала обнаружили прохожие и отвезли в больницу Шалом в городе Мачакос. Полиция уже задержала подозреваемую в убийстве девушку.
Отмечается, что Джамала Насора похоронили в Момбасе.