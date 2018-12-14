В Кении убит комедийный актёр

Момбаса, Кения, , 14:17 — REGNUM Девушку кенийского комедийного актёра Джамала Насора подозревают в убийстве своего возлюбленного. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Трагедия произошла 12 декабря в округе реки Ати в Кении. По предварительным данным, преступление было совершено после ссоры возлюбленных.

Отмечается, что серьезно раненого Джамала обнаружили прохожие и отвезли в больницу Шалом в городе Мачакос. Полиция уже задержала подозреваемую в убийстве девушку.

Отмечается, что Джамала Насора похоронили в Момбасе.