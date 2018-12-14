По делу о расстреле ярмарки в Страсбурге задержано семь человек

Страсбург, Франция, , 13:39 — REGNUM Правоохранительные органы Франция задержали семерых человек по делу о расстреле рождественской ярмарки в Страсбурге, заявил 14 декабря прокурор Парижа Реми Хейц, сообщает французское издание Le Figaro.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, посвященной расследованию обстоятельств нападения на ярмарку в Страсбурге, жертвами которого стали трое человек, еще более десяти получили ранения. Он подчеркнул, что за прошедшую ночь были задержаны еще двое человек.

Напомним, предполагаемый стрелок Шариф Шекатт был ликвидирован ранее полицией страны. В его доме во время обыска были обнаружены оружие и взрывчатка, сам же он был известен правоохранительным органам как сторонник радикального исламизма до того, как совершил это преступление.