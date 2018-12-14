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Вандалы повредили помещение Киевской городской администрации

Происшествия

Неизвестные разбили окно

Киев, 14 декабря 2018, 13:37 — REGNUM  Неизвестные напали ночью на Киевскую городскую администрацию, написал 13 декабря управляющий делами секретариата Киевского городского совета Игорь Хацкевич на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, в одном из помещений администрации вандалы разбили окно. Судя по характеру повреждений, вандалы бросали в окно тяжелые предметы, камни или что-то подобное.

Хацкевич отметил, что из-за вандалов работать в помещении теперь холодно.

Напомним, ранее нападению подверглось отделение «Альфа-банка» во Львове. Неизвестные разбили стекло входной двери и разрисовали стены офиса надписями «Альфа — вон из Львова».

Читайте ранее в этом сюжете: Во Львове вандалы разрисовали стены отделения «Альфа-Банка»

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