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При взрыве газа в Фастове человек выпал с пятого этажа

Происшествия

Жилец квартиры упал на землю и получил травму ноги

Фастов, Украина, 14 декабря 2018, 13:11 — REGNUM  В результате взрыва газа в пятиэтажке города Фастов в Киевской области пострадал один из жителей дома. Об этом сообщает пресс-служба украинской Нацполиции.

Отмечается, что после взрыва, произошедшего на четвертом этаже, жилец квартиры на пятом этаже упал на землю и получил травму ноги. На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции и специалисты-взрывотехники. Жители дома эвакуированы, отметили в ведомстве. О других пострадавших пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в городе Фастов произошел взрыв, по предварительной информации, причиной происшествия стал хлопок природного газа. Взрыв был настолько мощным, что разрушились третий, четвертый и пятый этажи дома.

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Взрывы бытового газа
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