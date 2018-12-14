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В Британии ограбили дом Пола Маккартни

Происшествия

Полицейские разыскивают злоумышленников

Лондон, 14 декабря 2018, 12:59 — REGNUM  Сотрудники британской полиции разыскивают злоумышленников, которые ограбили дом бывшего участника группы The Beatles Пола Маккартни, сообщает Daily Mail.

По данным издания, полицейские прибыли в престижный район Лондона, где находится особняк артиста, после сообщения об ограблении. Правоохранители обнаружили в доме следы взлома, однако о похищенном не сообщается. По данному факту возбуждено дело, в настоящее время ведется поиск преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Париже группа пожилых рецидивистов ограбила американскую знаменитость армянского происхождения Ким Кардашьян.

Читайте подробнее: Кардашьян в Париже ограбила банда престарелых рецидивистов — СМИ

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