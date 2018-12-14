МВД по Бурятии прокомментировало инцидент с полицейскими на автомойке

Улан-Удэ, , 12:21 — REGNUM Подразделение собственной безопасности МВД по Бурятии обеспечивает оперативное сопровождение расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий инспекторами ДПС регионального подразделения ГИБДД. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в МВД по Бурятии.

По данным ведомства, предварительно установлено, что в конце ноября 2018 года двое инспекторов, находившихся при исполнении служебных обязанностей, в ходе конфликта «применили физическую силу» к мужчине и причинили ему телесные повреждения — кровоподтёк и ссадину.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело. В МВД подчеркнули, что если вина сотрудников полиции будет установлена в судебном порядке, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 22 ноября 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском СУ СКР, двое инспекторов ДПС заехали на служебном автомобиле на автомойку в Улан-Удэ и попросили помыть машину. Платить за услугу они отказались. На замечание директора автомойки они потребовали, чтобы предприниматель в будущем бесплатно оказывал им услуги взамен на покровительство. Директор отказался и заявил, что записал разговор на камеру телефона. Полицейские попытались отобрать у него телефон, но предприниматель вырвался и поднялся в служебное помещение. Туда ворвался один из полицейских и вновь попытался отобрать телефон. Инспектор ДПС прекратил попытки завладеть телефоном только после того, как узнал об установленных в помещении камерах видеонаблюдения.

Один из полицейских в настоящее время находится под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде.

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