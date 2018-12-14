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В Фастове Киевской области взрыв разрушил три этажа жилого дома

Происшествия

Спасатели эвакуируют жителей

Фастов, Украина, 14 декабря 2018, 12:22 — REGNUM  В городе Фастов Киевской области произошел взрыв 14 декабря, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, взрыв произошел в 09:20 по местному времени на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

По предварительной информации, причиной взрыва стал природный газ. Взрыв был настолько мощным, что разрушились третий, четвертый и пятый этажи дома. На месте работают спасатели, проводится эвакуация жителей.

Информации о пострадавших пока нет.

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Взрывы бытового газа
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