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Перевозчик сообщил о повреждениях задевшего полосу в Уфе самолета

Происшествия

«Воздушное судно получило незначительные повреждения обшивки»

Перевозчик сообщил о повреждениях задевшего полосу в Уфе самолета
Dmitry Zherdin
Airbus «Уральских авиалиний»

Екатеринбург, 14 декабря 2018, 12:16 — REGNUM  Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A-321, задевший в Уфе хвостом взлетно-посадочную полосу, получил повреждения обшивки, об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Воздушное судно получило незначительные повреждения обшивки хвостовой части фюзеляжа», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Напомним, при взлете Airbus A-321, направлявшийся из Уфы в Нижневартовск, задел при взлете хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. В результате лайнер вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе лайнер Airbus A-321 при взлете задел хвостом полосу

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Авиапроисшествия
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