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ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие 21 раз

Происшествия

Было выпущено более 500 боеприпасов

ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие 21 раз
Stephen Poff
Расстрелянное перемирие

Донецк, 14 декабря 2018, 12:09 — REGNUM  ВСУ 21 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 13 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские боевики выпустили по республике 504 единицы боеприпасов, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие дни. Основной удар пришелся на мариупольское направление: ВСУ выпустили более 200 гранат, 20 мин и сделали почти 50 выстрелов из БМП.

Под обстрел попали 12 населенных пунктов.

Напомним, по данным разведки ДНР, 14 декабря ВСУ планировали масштабное наступление на юге республики с целью прорваться к границе России.

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