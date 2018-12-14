Обругавший чиновника житель Чувашии попал под уголовное преследование

Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В чувашском Канаше завершилось обвинительным приговором дело об оскорблении главы одного из сельских поселений Канашского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики. За слова ответил 65-летний сельчанин, которому назначен штраф.

Инцидент произошёл в сентябре 2018 года.

«Осужденный пришел в администрацию сельского поселения Канашского района в состоянии алкогольного опьянения и публично, в присутствии сотрудников администрации, высказал в адрес главы поселения оскорбительные слова в неприличной форме, унизившие его честь и достоинство», — говорят в надзорном ведомстве.

В отношении 65-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»). Вину подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что в Чувашии не раз заводились дела за оскорбление представителей власти. В 2013 году за нецензурные оскорбления привлекли к административной ответственности учительницу русского языка (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство), ей назначено 700 рублей штрафа.

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В 2013 году инцидент произошёл в служебном кабинете судьи Московского районного суда Чебоксар. Чебоксарец устроил скандал, оскорбляя судью, а затем стал хватать со стола различные предметы и бросать их в сторону потерпевшей. Скандалист разбил сотовый телефон судьи и угрожал расправой.

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