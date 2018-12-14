В Камне-на-Оби автомобиль протаранил толпу людей

Камень, Алтайский край, , 11:41 — REGNUM Серьёзная авария произошла сегодня утром, 14 декабря, на пересечении улиц Гоголя и Степной в Камне-на-Оби (Алтайский край). Как сообщает ГТРК «Алтай», 63-летний водитель Toyota Sprinter на высокой скорости протаранил остановку вместе с группой людей, ожидавших автобус.

Судя по видеозаписи момента ЧП, появившейся в интернете, автомобилист пытался тормозить, однако не справился с управлением, и машина буквально расшвыряла людей в разные стороны, врезавшись в них передним бампером и боком.

Известно, что инцидент случился в нескольких метрах от Каменской ЦРБ и станции скорой помощи, поэтому медики были на месте через считаные минуты. После транспортировки в стационар оказалось, что серьёзных травм никто из пострадавших не получил, у двух человек диагностировали сотрясение мозга.