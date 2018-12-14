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В центре Тюмени горит ресторан, расположенный в историческом здании

Происшествия

На месте происшествия работает 15 единиц спецтехники, более 60 огнеборцев

Тюмень, 14 декабря 2018, 11:25 — REGNUM  В центре Тюмени на улице Володарского, 9, в помещении ресторана «Золотая черепаха» днём 14 декабря 2018 года возник пожар. Сведений о пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тюменской области.

Сообщается, что сегодня в ресторане рабочие производили ремонт. Они эвакуированы. Район пожара обесточен.

Деревянное здание, которое является памятником архитектуры середины XIX века, на данный момент заливается. Но уже ясно, что огонь уничтожил значительную часть ресторана.

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Пожары в развлекательных заведениях
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