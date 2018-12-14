В Уфе лайнер Airbus A-321 при взлете задел хвостом полосу

Уфа, , 11:22 — REGNUM В международном аэропорту Екатеринбурга совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», при взлете в Уфе задевших хвостовой частью полосу. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

Отмечается, что при взлете Airbus A-321, направлявшегося из Уфы в Нижневартовск, наземные службы аэропорта зафиксировали факт касания.

«Воздушное судно произвело посадку на запасном аэродроме в аэропорту «Кольцово», — цитирует слова представителя пресс-службы воздушной гавани портал ufa1.ru.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет, воздушное судно осматривают техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря пассажирский самолет авиакомпании Utair рейсом Сочи — Краснодар был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

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