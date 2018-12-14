Возбуждено новое дело об избиении детей в кадетском корпусе под Воронежем

Воронеж, , 11:16 — REGNUM Новое уголовное дело по статье о халатности по факту избиения учеников кадетской школы-интерната «Горожанский казачий кадетский корпус» возбуждено следственными органами Воронежской области, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская 14 декабря. Фигурантом дела стал замдиректора по воспитательной работе корпуса, а также «иные неустановленные должностные лица».

По данным следствия, с мая по сентябрь 2018 года на территории школы в отношении целого ряда учеников систематически применялось физическое насилие. Однако замдиректора по воспитательной работе, зная об избиениях детей, никаких мер не предпринял, считают следователи. В результате трое несовершеннолетних кадетов и в новом учебном году терроризировали сверстников.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября следственные органы также возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц школы-интерната — после того, как в сети появилось видео, на котором 13-летний кадет избивает своего сверстника. Теперь же выяснилось, что такие случаи в корпусе не были единичными.

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Казачий кадетский корпус под Воронежем закрыт из-за нарушений

Добавим, что в октябре этого года работа Горожанского казачьего кадетского корпуса была приостановлена после претензий Роспотребнадзора. В самом корпусе замечания объяснили нехваткой должного количества штатных медработников. 23 октября руководство корпуса объявило о возобновлении работы. В начале ноября о массовых нарушениях в учебном заведении сообщила прокуратура, которая проводила там проверку.

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