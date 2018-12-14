В Волгограде женщина сбила трех подростков и скрылась

Волгоград, , 11:15 — REGNUM В Волгограде 48-летняя женщина сбила трех подростков на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла в 19:10 13 декабря на проспекте Канатчиков. Сейчас женщина задержана.

Травмы получила 16-летняя студентка. Она была госпитализирована. После ДТП в городе был введен план «Перехват».

"Автомобиль был обнаружен инспекторами ГИБДД с характерными для ДТП повреждениями. За рулем «Рено» находилась 48-летняя жительница Красноармейского района — инженер одного из местных предприятий», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что 7 декабря похожая ситуация произошла на Рабоче-Крестьянской улице. 33-летний водитель сбил 13-летнего мальчика, которых переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель также уехал с места ДТП, а подросток был госпитализирован, ему потребовалась операция. Сейчас в отношении виновника возбуждено уголовное дело.

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