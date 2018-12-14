Жестокое ограбление в Уганде: есть жертвы

Кибога , Уганда, , 11:15 — REGNUM Двое из четырех грабителей, виновных в дерзком ограблении бизнесмена Асумана Маянджа, убиты в округе Кибога, один из них был подвергнут самосуду местного населения, а второго застрелили сами члены банды, когда он споткнулся и сломал ногу, сообщает Daily Monitor Uganda.

Полиция и свидетели рассказывают, что грабители на двух мотоциклах преследовали и перехватили бизнемена Асумана Маянджа по дороге от города Кибога к торговому центру Букомеро в 9 часов утра 11 декабря.

Грабители вломились в машину бизнесмена и выхватили сумку с 30 миллионами угандийский шиллингов (около 8 тысяч долларов США). Во время стычки грабители выстрелили в Маянджа, но он не умер. Заполучив сумку, грабители побежали к своим мотоциклам, на бегу несколько раз выстрелив в воздух, чтобы запугать местных жителей и свидетелей.

Однако грабителям изменила удача, когда один из них споткнулся и сломал ногу, другой член банды тут же застрелил его.

Жители начали преследование банды и застрелили одного из грабителей.

«Поняв, что им не сбежать на мотоциклах, преступники бросили их и скрылись в кустах с деньгами. Хотя мы заполучили мотоциклы, двое подозреваемых все еще в бегах, операция по им поимке продолжается», — сказал Норберт Очом, глава полиции по округу Вамала.

К 13 декабря детективы, расследующие ограбление, связались с Управлением доходов Уганды, чтобы установить личности владельцев мотоциклов.

Это второе вооруженное ограбление в Уганде за месяц.

Три недели назад трое вооруженных преступников украли машину по транспортировке кукурузы и угля.

Полиция заявляет, что они подозревают в обоих ограблениях одну и ту же группировку.