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ФРГ: три женщины получили ранения за несколько часов в Нюрнберге

Происшествия

Полиция не исключает, что за нападением стоял один и тот же человек

Берлин, 14 декабря 2018, 11:04 — REGNUM  Три женщины подверглись нападению с применением холодного оружия в немецком городе Нюрнберге, заявили 14 декабря в полиции города, отметив, что на данный момент непонятно, связаны ли эти происшествия, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным правоохранителей, нападения произошли вечером 13 декабря в районе Санкт Йоханнис. Первой целью нападавшего стала 56-летняя женщина, которой потребовалась операция.

Два других нападения произошли спустя три с половиной часа. Пострадавшим, двум женщинам, 26 и 34 лет, также были нанесены ранения, сопряженные с риском для жизни.

В полиции отметили, что на данный момент нет указаний на то, что произошедшее имело какое-то отношение к терроризму. Полицейские тем не менее не стали исключать того, что за всеми преступлениями стоит один и тот же человек.

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Культура и общество Германии
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