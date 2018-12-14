ФРГ: три женщины получили ранения за несколько часов в Нюрнберге

Берлин, , 11:04 — REGNUM Три женщины подверглись нападению с применением холодного оружия в немецком городе Нюрнберге, заявили 14 декабря в полиции города, отметив, что на данный момент непонятно, связаны ли эти происшествия, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным правоохранителей, нападения произошли вечером 13 декабря в районе Санкт Йоханнис. Первой целью нападавшего стала 56-летняя женщина, которой потребовалась операция.

Два других нападения произошли спустя три с половиной часа. Пострадавшим, двум женщинам, 26 и 34 лет, также были нанесены ранения, сопряженные с риском для жизни.

В полиции отметили, что на данный момент нет указаний на то, что произошедшее имело какое-то отношение к терроризму. Полицейские тем не менее не стали исключать того, что за всеми преступлениями стоит один и тот же человек.