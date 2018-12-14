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В США на борту пассажирского самолета забыли донорское сердце для пересадки

Происшествия

Судьба пациента, ожидавшего срочной операции, неизвестна

Сиэтл, США, 14 декабря 2018, 11:03 — REGNUM  В США пассажирский самолет внутреннего рейса экстренно развернулся в воздухе, поскольку в аэропорту экипаж забыл выгрузить жизненно важную посылку, передает канал n-tv 14 декабря.

Представитель авиакомпании Southwest Airlines сообщил, что их самолет направлялся из Сиэтла в Даллас, но уже в воздухе на борту среди груза было обнаружено донорское сердце, которое должно было быть доставлено в больницу Сиэтла. Ранее донорский орган был выслан самолетом из Калифорнии.

«Когда мы обнаружили ошибку, мы сразу же начали возвращение в Сиэтл», — сказал он.

Эта ошибка стоила потери четырех часов. По мнению медицинских экспертов, донорское сердце должно быть пересажено в течение 4−6 часов после извлечения. Прибыл ли орган в место назначения вовремя, неизвестно.

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Авиапроисшествия
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