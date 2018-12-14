В посёлке ЕАО в разгар зимы может рухнуть труба на котельной

Биробиджан, , 10:53 — REGNUM В посёлке Птичник Еврейской АО в разгар зимы выяснилось, что дымовая труба на котельной вот-вот рухнет. Котельную не ремонтировали 30 лет, из прорех в трубе валит дым, новая труба есть, но нет крана, чтобы её установить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Котельные ЕАО на грани остановки: нормативный запас угля отсутствует

«Когда дул сильный ветер, я заметил, что от трубы отваливаются большие куски. Но летом ремонт почему-то не провели, хотя видели же, что труба прохудилась», — привела слова местного жителя газета «Набат».

По словам жителей поселка, вид трубы, из отверстий в которой валит дым, внушает им страх — труба может рухнуть.

В администрации села Птичник о ситуации знают. Но сделать пока ничего не могут. Все немногочисленные силы сейчас брошены на ремонт котельной в другом селе — Валдгейм. Новая труба есть. Но кран, который должен её поднять, занят. А в Птичнике, ориентировочно, трубу заменят в третьей декаде декабря.

Власти обещают, что подача тепла в дома селян будет остановлена не более чем на несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО сложилась критическая ситуация с подготовкой к зиме и прохождением отопительного сезона. В самом бедном регионе ДФО, где каждый четвертый житель официально находится за чертой бедности, нет средств даже на самое необходимое. Старая Биробиджанская ТЭЦ регулярно выходила из строя зимой 2017—2018 годов, оставляя тысячи людей без тепла. Инженерные сооружения и оборудование котельных в муниципалитетах сильно изношены, местами износ достигает 80%. Сохраняется и напряжённая ситуация с нормативным запасом угля в котельных ЕАО — его подвозят каждый день, но денег в бюджете не хватает. Кочегары в котельных жалуются на долги по зарплате.

В Биробиджанском районе возникла угроза прекращения теплоснабжения сразу нескольких населённых пунктов, а также медицинских учреждений в Биробиджане.