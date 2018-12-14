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Турист из России скончался в индийском Гоа

Происшествия

36-летний российский турист, ожидавший вылета в Россию, почувствовал себя плохо, после чего был немедленно госпитализирован в одну из местных частных клиник

Нью-Дели, 14 декабря 2018, 10:30 — REGNUM  В международном аэропорту Даболим индийского штата Гоа после жалоб на боли в груди скончался гражданин России. Об этом пишет 14 декабря газета Times of India.

По информации издания, 36-летний российский турист, ожидавший вылета в Россию, почувствовал себя плохо, после чего был немедленно госпитализирован в одну из местных частных клиник. Врачи не успели помочь и лишь зафиксировали смерть мужчины, пишет газета. Точная причина смерти будет установлена лишь после вскрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Ростуризме напомнили, что планирующим поездки в Индию туристам из России необходимо приобретать медицинские страховки на весь срок пребывания в этой стране.

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Происшествия с гражданами России за границей
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