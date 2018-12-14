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В Свердловской области за разбой осуждены участники преступной группы

Происшествия

Преступления совершались в разных городах

В Свердловской области за разбой осуждены участники преступной группы
Цитата из х/ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США
Осуждённые

Екатеринбург, 14 декабря 2018, 10:27 — REGNUM  В свердловском Красноуфимске осуждены двое участников организованной преступной группы. Их признали виновными в разбое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Генеральной прокуратуры России по Уральскому федеральному округу.

Приговор вынес Красноуфимский районный суд. Преступления были совершены в 2014—2015 годах. В Среднеуральске и Красноуфимске обвиняемые напали на сотрудников ювелирных магазинов, а в Москве — на персонал строительной организации.

Всего они похитили украшений на сумму более 8,6 млн рублей и наличные деньги в сумме 10,2 млн. Один из них осуждён на 15 лет, а второй — на шесть. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

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Бандитизм, разбой
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