В Свердловской области за разбой осуждены участники преступной группы

Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM В свердловском Красноуфимске осуждены двое участников организованной преступной группы. Их признали виновными в разбое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Генеральной прокуратуры России по Уральскому федеральному округу.

Приговор вынес Красноуфимский районный суд. Преступления были совершены в 2014—2015 годах. В Среднеуральске и Красноуфимске обвиняемые напали на сотрудников ювелирных магазинов, а в Москве — на персонал строительной организации.

Всего они похитили украшений на сумму более 8,6 млн рублей и наличные деньги в сумме 10,2 млн. Один из них осуждён на 15 лет, а второй — на шесть. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.