В Красноярске жильё для детей-сирот покупали по завышенным ценам

Красноярск, , 10:27 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту халатности при приобретении квартир для детей-сирот, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 декабря, в Следственном комитете РФ.

Уточняется, что дело возбуждено в отношении должностных лиц департамента градостроительства администрации Красноярска (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ — «Халатность с причинением особо крупного ущерба»). По версии следствия, неустановленные должностные лица в 2017 и 2018 годах, нарушив порядок проведения аукционов, приобрели жильё для детей-сирот по завышенным ценам. Бюджету Красноярского края был причинён ущерб в сумме более 61 миллиона рублей. Установлено, что сотрудники департамента неверно произвели расчёт цены квадратного метра. Всего было приобретено около 360 квартир.

Расследование продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, крупный скандал, связанный с приобретением жилья для детей-сирот, произошёл в Бурятии. Более 250 квартир построили с грубейшими нарушениями, они оказались непригодными для проживания. Из бюджета было похищено свыше 195 млн рублей. Суд по ходатайству следователя арестовал на два месяца заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Сергея Рыбальченко. Он обвиняется в превышении полномочий. Также ранее был задержан индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев.

Читайте также: В Бурятии арестован замминистра строительства и ЖКХ