Подросток в Петербурге выстрелил сверстнице в лицо из пистолета

Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Девочка-подросток в Петербурге получила касательное огнестрельное ранение лица от рук своего приятеля в ходе романтической встречи. Полиция ведет проверку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 14-летнюю девочку доставили в больницу вечером 13 декабря с проспекта Луначарского в Выборгском районе города. Медики позвонили в полицию.

«Полицейские установили, что <…> знакомый девочки, ее ровесник, случайно произвел выстрел из аэрозольного пистолета в сторону потерпевшей», — отметили в Главке МВД.

Речь идет об аэрозольном пистолете «Пионер». Он продается без лицензии и не считается огнестрельным оружием, однако совмещает в себе функции ракетницы, сигнального пистолета и аэрозольного устройства для самообороны.

В данном случае, как сообщают СМИ, применялись патроны «Сигнал охотника» — на их запуск и пригласил посмотреть подросток свою юную знакомую. Скорее всего, причиной несчастного случая стало неосторожное обращение с устройством.

«По данному факту в настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ГУ МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 ноября текущего года в квартире жилого дома по проспекту Науки в Петербурге 14-летнюю школьницу ее сверстник облил спиртом и поджег. Девочка получила тяжелые ожоги 30% тела и находится в больнице. По данным СМИ, поджог мог быть частью преступного ритуала. Злоумышленник задержан.

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