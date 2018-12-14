В США скончалась задержанная на границе с Мексикой семилетняя девочка

Эль-Пасо, США, , 09:47 — REGNUM В США скончалась задержанная американской пограничной службой семилетняя девочка из Гватемалы, пишет газета Washington Post 13 декабря.

Девочка была задержана почти две недели назад на границе с Мексикой вместе с другими 160 мигрантами, пытавшимися попасть в США. Ребенок умер в больнице города Эль-Пасо (штат Техас) от обезвоживания. Известно, что после задержания у девочки поднялась температура, она потеряла сознание.

По сообщению местных властей, проводится расследование случившегося, чтобы исключить неправомерные действия со стороны пограничников.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины октября в Мексику прибыли более 9 тыс. мигрантов из стран Центральной Америки с целью попасть в США. Более тысячи из них предприняли попытки пересечь границу незаконно.

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