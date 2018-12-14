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В Подмосковье изъяли почти 80 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Дмитров, Московская область, 14 декабря 2018, 09:43 — REGNUM  В городе Дмитров Московской области сотрудники полиции изъяли более 77 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, сообщила 14 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, нелегальное производство располагалось в одной из промышленных зон города. При обыске правоохранители обнаружили две автоматические линии, более 77 тыс. бутылок с готовой продукцией, а также порядка четырех тысяч литров спирта и поддельные государственные спецмарки.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции задержали организатора производства — 30-летнего уроженца ближнего зарубежья. Весь изъятый алкоголь передан на хранение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московской области полиция пресекла деятельность ещё одного цеха по изготовлению контрафактной алкогольной продукции. Нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского района.

Алкоголь в антисанитарных условиях без соответствующей лицензии здесь разливали нелегальные мигранты. Из незаконного оборота было изъято поддельной алкогольной продукции на сумму свыше 2,6 млн рублей.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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