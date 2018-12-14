В шахте лифта тюменской новостройки обнаружен труп женщины

Тюмень, , 09:31 — REGNUM В Тюменской области в шахте лифта обнаружено тело сотрудницы клининговой компании. Следствие выясняет обстоятельства гибели женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Тело женщины было найдено вечером 13 декабря 2018 года при уборке мусора в строящемся доме на улице 50 лет Октября в Тюмени. Предварительная причина смерти — падение с высоты. Известно, что погибшая была сотрудницей клининговой компании, которая была подрядчиком по уборке помещений в новостройке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).