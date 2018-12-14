В Екатеринбурге экстренно сел лайнер «Уральских авиалиний»

Уфа, , 09:25 — REGNUM Экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга совершил пассажирский лайнер «Уральских авиалиний», вылетевший из Уфы в Нижневартовск. При взлете Airbus A-321 задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

«Факт касания был зафиксирован наземными службами аэропорта, незамедлительно извещён экипаж. Воздушное судно произвело посадку на запасном аэродроме в аэропорту «Кольцово», — цитирует портал ufa1.ru слова представителя пресс-службы воздушной гавани.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, в настоящее время воздушное судно осматривают техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 10 декабря самолёт рейса Махачкала — Сургут совершил экстренную посадку в городе Челябинске. Борт сел из-за того, что один из пассажиров во время перелета несколько раз терял сознание.

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