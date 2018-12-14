Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу в Уфе

Уфа, , 09:05 — REGNUM Самолет «Уральских авиалиний», который должен был осуществить полет в Нижневартовск, при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. В результате борт успешно совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге.

«После взлета из аэропорта Уфы командир доложил о сильном ударе хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и потенциальном повреждении хвостового оперения», — цитирует «Интерфакс» источник в службах аэропорта. По его словам, аэропорт «Кольцово» был выбран в качестве ближайшей площадки для экстренного приземления, где авиакомпания имеет ремонтную базу.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время проводится осмотр самолета Airbus A321 техническими специалистами.

Для вылета в Нижневартовск предоставлен резервный борт, отметили в авиакомпании. Вылет запланирован на 9:00 мск.

В период ожидания рейса 165 пассажирам были предоставлены все необходимые услуги в соответствии с законодательством.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Нерюнгри (Якутия) аналогичная ситуация произошла с самолетом Boeing 737. Пассажиры должны были вылететь в Красноярск.

Экипаж авиалайнера принял решение отложить вылет. На борту самолета находились 103 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было.

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