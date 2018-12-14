В Тюменской области педофила-насильника нашли через 10 лет по ДНК

Тюмень, , 09:25 — REGNUM В Тюмени осуждён 42-летний педофил, который 10 лет назад надругался над восьмилетней девочкой. Обнаружить его помогла федеральная база данных геномной информации, введенная в эксплуатацию в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В 2000 году мужчина был осуждён за изнасилование. У него брали ДНК на экспертизу. Данные, внесённые в базу, помогли раскрыть преступление, совершённое мужчиной позднее.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 июня 2008 года мужчина из Ялуторовского района приехал в Тюмень к своей сестре в гости и в тот же день надругался над девочкой, случайно встреченной на улице. Угрожая ножом и убийством, он привёл ребёнка в лесополосу за железнодорожными путями и там изнасиловал. Преступление почти 10 лет было нераскрытым.

Летом 2018 года в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского обвиняемый прошёл комплексную судебную сексолого-психолого-психиатрическую экспертизу. Было выявлено его сексуальное предпочтение детей, однако он был признан вменяемым.

Суд приговорил педофила по п. «в» ч.3 ст.131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста») к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. В его действиях установлен особо опасный рецидив. Кроме того, суд назначил осуждённому принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях.