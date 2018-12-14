Пятница, 14 Декабря 2018 года
10:01:59 МСК

СКР подтвердил задержание начальника Свердловской железной дороги

Происшествия

Алексей Миронов обвиняется в получении взятки

Екатеринбург, 14 декабря 2018, 08:38 — REGNUM  Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов обвиняется в получении взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Уголовное дело было возбуждено 13 декабря по факту получения взятки «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». Операцию по задержанию провели сотрудники уральских управлений СКР и МВД и свердловского управления ФСБ.

Алексею Миронову уже предъявлено обвинение. Также его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Сегодня, 14 декабря, ему изберут меру пресечения.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в Екатеринбурге задержан начальник Свердловской железной дороги

Читайте развитие сюжета: Начальник Свердловской железной дороги может попасть в СИЗО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить