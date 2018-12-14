СКР подтвердил задержание начальника Свердловской железной дороги

Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов обвиняется в получении взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Уголовное дело было возбуждено 13 декабря по факту получения взятки «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере». Операцию по задержанию провели сотрудники уральских управлений СКР и МВД и свердловского управления ФСБ.

Алексею Миронову уже предъявлено обвинение. Также его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Сегодня, 14 декабря, ему изберут меру пресечения.

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