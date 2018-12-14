СМИ: в Екатеринбурге задержан начальник Свердловской железной дороги

Екатеринбург, 14 декабря 2018, 08:25 — REGNUM Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов задержан силовиками. Об этом сообщают местные СМИ.
Как пишет портал Е1.ru, задержание провели сотрудники ФСБ и уральского управления СКР на транспорте. «По предварительной информации, поводом стало подозрение в получении взятки», — сообщает издание.
Официальных комментариев пока нет.
Об Алексее Миронове известно, что он родился в Казахстане. Свердловскую железную дорогу возглавил в 2011 году.
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