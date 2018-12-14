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На Ямале трёхлетний мальчик погиб в стиральной машине

Происшествия

Это уже третий случай в стране за последние два месяца, когда дети попадают в ловушку стиральных автоматов

Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 14 декабря 2018, 08:13 — REGNUM  На Ямале трёхлетний ребёнок залез в барабан стиральной машины, не смог оттуда выбраться и задохнулся. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СКР по ЯНАО.

Трагедия произошла 13 декабря 2018 года в городе Губкинском. Сигнал о гибели ребёнка поступил от сотрудников скорой помощи среди ночи. При опросе родителей погибшего трёхлетнего мальчика установлено, что супруги проснулись и не обнаружили сына в кровати. Тело ребёнка нашли в барабане автоматической стиральной машины. По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти мальчика стала асфиксия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичная трагедия произошла в Елизово Камчатского края. Там запертым в стиральной машине был найден девятилетний ребёнок. Тело мальчика вечером 4 декабря 2018 года обнаружила мать. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности

В октябре 2018 года похожий случай произошел в Уфе. Из барабана стиральной машины спасатели успели вызволить пятилетнего мальчика.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке ребенок погиб в стиральной машине

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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