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Двое человек погибли на американской антарктической станции

Происшествия

Пострадавших обнаружил пилот вертолета, дожидавшийся возвращения специалистов

Вашингтон, 14 декабря 2018, 07:48 — REGNUM  На американской антарктической станции Мак-Мердо погибли двое человек. Об этом говорится в сообщении Национального научного фонда США.

Отмечается, что технические сотрудники противопожарного ведомства вели профилактические работы в здании, где установлен один из генераторов, обеспечивающих полярников электроэнергией.

По сведениям фонда, пострадавших обнаружил пилот вертолета, дожидавшийся возвращения специалистов. Сообщается, что один из мужчин скончался на месте, смерть второго наступила в больнице. В настоящее время сведений о причинах инцидента пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября стало известно, что для российского полярника, обвиняемого в покушении на убийство на российской полярной станции в Антарктиде, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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