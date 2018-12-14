Пятница, 14 Декабря 2018 года
08:27:28 МСК

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР

Происшествия

ВСУ применяли минометы, зенитные установки, пулеметы и гранатометы

Луганск, 14 декабря 2018, 07:38 — REGNUM  Три населенных пункта Луганской Народной Республики (ЛНР) подверглись обстрелам со стороны украинских войск в течение суток 13 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли Золотое, Лозовое и Веселогоровку из минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов, зенитных установок и пулеметов.

Как передавало ИА REGNUM, за прошлые сутки ВСУ нарушили перемирие в ЛНР три раза, обстреляв пгт Донецкий, Калиново и село Смелое из минометов и артиллерийских орудий.

Украинские боевики ежедневно обстреливают республики Донбасса, подвергая опасности мирных граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ три раза за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить