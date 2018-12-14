Бурятия: инспекторы ДПС отказались платить на автомойке и напали на мужчину

Улан-Удэ, , 06:25 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников республиканского ГИБДД МВД, которые отказались платить на автомойке и напали на директора. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 декабря, в следственном управлении СКР по региону, полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия»). По данным следствия, 22 ноября 2018 года два инспектора ДПС заступили на дежурство. Вечером они заехали на служебном автомобиле в автомойку на ул. Королёва в Улан-Удэ и попросили помыть машину.

Их автомобиль помыли, но полицейские отказались заплатить за это 200 рублей, сели в машину и попытались уехать. К ним подошёл директор автомойки и попросил заплатить за услугу. Стражи порядка пригласили его в салон своего автомобиля и потребовали, чтобы предприниматель в будущем бесплатно оказывал им услуги. Взамен они пообещали ему своё покровительство, но директор отказался. Он сообщил им о том, что записал разговор на видеокамеру телефона и намерен обнародовать запись. Мужчина вышел из машины и направился в сторону автомойки, полицейские следом выскочили из салона и погнались за предпринимателем. Они схватили мужчину и попытались отобрать телефон. Ему удалось вырваться от полицейских. Мужчина поднялся в служебное помещение автомойки на втором этаже, следом туда ворвался один из полицейских, который вновь попытался отобрать телефон. В ответ директор автомойки предупредил, что в помещении установлены камеры видеонаблюдения. Только после этого инспектор ДПС прекратил попытки завладеть телефоном и покинул помещение.

Сейчас следователи устанавливают полную картину происшествия. Один из полицейских помещён под домашний арест, второй освобождён из-под стражи и находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сообщения о расследованиях преступлений сотрудников правоохранительных органов регулярно поступают из различных регионов РФ. Например, в декабре 2018 года стало известно, в Челябинске оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции «Советский» арестован за избиение подростка.

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В Воронеже полицейского поймали на вымогательстве крупной суммы денег, а в Алтайском крае в ноябре 2018 года началась проверка информации об избиении полицейскими инвалида.

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